Лучшие онлайн казино

Рейтинг лучших онлайн-казино на ноябрь 2020: самый свежий и объективный рейтинг
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Содержание:
Внимание! На нашем сайте рейтинг интернет-казино обновляется раз в месяц. Мы стараемся публиковать самые актуальные данные. Наша команда собирает отзывы, проверяет площадки вручную, следит за новостями, инсайдерской информацией. Тут мы публикуем ТОП только честных казино с хорошей репутацией и быстрыми выплатами. В рейтинге исключительно онлайн-казино с лицензией.
О лучших онлайн-казино России
Пока в нашем ТОПе только российские казино. О российских площадках мы можем собрать больше объективной проверенной информации. Хотя мы планируем расширять рейтинг – делать обзоры и составлять списки лучших онлайн-казино Европы.
Joycasino – популярная площадка с почти идеальным рейтингом
Учитывая, что Joycasino пожалуй самое популярное онлайн-казино на просторах СНГ, у него просто превосходная средняя оценка от пользователей. Опрос среди почти 80 реальных игроков показал оценку 4,8 из 5. На многих других площадках с обзорами/рецензиями на различные казино оценка иногда бывает даже выше. В конце 2020 года Joycasino предлагает одни из самых выгодных бонусов. Как и в 2014 году (когда проект запустился), у казино невероятно простая верификация и быстрые выплаты (не более 5 минут).
TTR Casino: 2100 игр и 100% бонус на первый депозит
Более 20 провайдер предоставляют программное обеспечение для сайта TTR Casino. Самые популярные игры: автоматы, рулетка, покер, блэкджек, баккара. Множество удобных способов пополнить депозит и вывести деньги, среди которых Яндекс.Деньги, QIWI, Visa, MasterCard. Оценка нашего ресурса: 4,7 из 5.
Casino X – честное казино с лицензией, работающее с 2011 года
При первом пополнении депозита до 25000 рублей (актуально на ноябрь 2020) в Casino X можно получить бонус 150%. Важно, что площадка дарит щедрые бонусы и при втором пополнении счета (100% депозита). Всего бонусы можно получать при первых 5 пополнениях. При пятом пополнении максимальная сумма бонусов равняется 37500 рублей. Одна из причин, почему Казино X все время попадает в наш рейтинг – постоянные турниры и конкурсы. Площадка предоставляет удобное приложение для смартфонов на Android и ПК на Windows. Среди способов пополнить счет и вывести выигрыш – Bitcoin, что гарантирует полную анонимность игроку.
Surf Casino: быстрые выплаты, быстрая поддержка
У Surf Casino нет недельных и месячных лимитов на вывод средств. На конец 2020 года площадка предлагает более 2300 игр. Минимальный депозит на площадке 500 рублей. Каждую неделю казино проводит лотерею с 5 денежными призами.
DLX Casino: – новое казино с хорошим потенциалом
Из положительных моментов отметим размер кэшбека, которым другие казино радуют крайне редко, – до 15%. В DLX Casino также есть живые дилеры. Опытные гемблеры здесь играют против настоящих крупье. Казино предлагает много вариантов пополнения депозита и вывода денег.
Playfortuna: – онлайн-казино с 8-летней историей и еженедельным кэшбеком
Play Fortuna работает с 2012 года. За более чем 8 лет на рынке подавляющее большинство отзывов о казино положительные. Площадка предлагает более 3100 игр, включая игры с живыми дилерами. В режиме реального времени вы можете сыграть в покер, баккару, блэкджек или рулетку. Постоянные игроки ценят Плей Фортуну за кэшбек, который начисляется каждую неделю. Чем выше ваш статус (всего статусов 5: от «Новичок» до «Платина»), тем больше кэшбека вы получаете.
У всех казино из нашего рейтинга есть лицензия
Честное казино – это в первую очередь не репутация (хотя и она чрезвычайно важна!), а наличие лицензии. У всех площадок из нашего ТОПа есть лицензия, то есть официальное разрешение вести игровую деятельность в интернете. Когда оператору выдаются разрешительные документы, его проверяют на:
- Прозрачность и честность. Ставки должны проверяться, претензии рассматриваться.
- Доступность. Несовершеннолетним играть в онлайн-казино запрещено. Об этом должно позаботиться казино.
- Законностью. Казино не должны быть связаны с финансированием любой незаконной деятельности.
|Казино
|Лицензия
|SSL
|Верификация
|Мобильная версия
|Играть
|PlayFortuna
|Curaçao
|Casino-X
|Curaçao
|TTR Casino
|Curaçao
|Surf Casino
|Curaçao
|DLX Casino
|Curaçao
|Joycasino
|Curaçao
|Superslots
|Curaçao
|Чемпион
|Curaçao
|BOOI Casino
|Curaçao
|JOZZ Casino
|Curaçao
Отметим, что лицензии бывают разными. Например, получить лицензию Кюрасао гораздо проще, чем, например, Мальты. Мальтийский регулятор более серьезно подходит к изучению казино. Хотя на рынке немало известных реально честных площадок с лицензией Кюрасао (в нашем рейтинге лучших онлайн-казино есть площадки с такими разрешительными документами).
Софт и место в рейтинге
Большое количество поставщиков программного обеспечения (по сути, игр) у одного казино – хороший признак. При составлении нашего ТОПа мы также смотрим на надежность разработчиков игр. Например, такой производитель, как NetEnt, – это однозначно плюс для рейтинга. Некоторые казино сотрудничают с такой компанией, как Igrosoft с нелицензионными играми. Подобный факт может лишь понизить площадку в рейтинге.
Казино, которые никогда не попадут в наш ТОП
Если у площадки хотя бы один недостаток из списка ниже, она никогда не попадет в наш рейтинг лучших казино онлайн.
- Отсутствие удобной мобильной версии. Ключевое слово здесь «удобной». Создать сайт, который кое-как отображается на мобильных устройствах, относительно просто и недорого. Сделать так, чтобы на смартфоне или планшете можно было играть так же удобно, как и на персональном компьютере – кропотливая и дорогая задача. Рядом с «просто и недорого» часто стоит «недолго». Когда создатели казино не планируют оставаться на рынке минимум несколько лет, они не думают о репутации и не стараются следить за своевременными выплатами и соблюдением честной игры. Если же казино вложило ресурсы в мобильную версию или специальное мобильное предложение, репутация для него очень важна. Чтобы поддерживать репутацию, сохранять старых игроков и постоянно привлекать новых, казино будет контролировать техподдержку, соблюдение правил и своевременность выплат.
- Недостаточная безопасность. Если есть данные, что хоть какая-то информация о финансовых операциях или контактах игроков попала в открытый доступ по вине казино, оператор никогда не попадет в список лучших. Все взаимодействия с казино должны оставаться анонимными.
- Игнорирование адекватных претензий игроков. Иногда претензии/жалобы появляются без серьезной основы. Игрок неправильно заполнил контактные данные, поэтому не может пройти верификацию и вывести выигрыш. Подобную неоправданную критику мы отсеиваем при составлении рейтинга. Когда появляются претензии из-за ошибок работы сайта, медленного вывода выплат, несоблюдение своих же правил, при этом на претензии долго нет никакой реакции, казино исчезает из рейтинга.
- Отсутствие реальных бонусов. Когда огромное количество казино предлагают щедрые подарки просто за пополнение депозита (плюс немало других дополнительных бонусов), операторов, которые не продумали политику поощрения игроков, вообще нельзя воспринимать всерьез.
FAQ (часто задаваемые вопросы и ответы) по онлайн-казино
Для чего нужна регистрация в онлайн-казино?
Регистрация – это в первую очередь способ получить персональный игровой счет и сохранить данные о вашей активности в казино. Многие казино награждают активных игроков приятными бонусами.
Как пополнить игровой счет казино?
Обычно это не сложнее покупки в интернет-магазине. Главное, чтобы у вас были деньги в одной из платежных систем, которые указаны на сайте казино. Важно! Способы пополнения и вывода могут отличаться. Имейте это в виду. Часто пополнить депозит можно, например, с Visa, MasterCard и Maestro, а вывести только на MasterCard.
Зачем необходима верификация аккаунта?
Обычно верификация состоит из отправки представителям казино отсканированных документов, удостоверяющих личность игрока. Делается это, чтобы соблюсти законность и избежать мошенничества.
С какого возраста можно играть в онлайн-казино?
Азартные игры, даже в онлайн-формате, запрещены для несовершеннолетних. В странах СНГ играть в онлайн-казино можно с 18 лет. В других странах этот возраст может немного отличаться, так как там возраст совершеннолетия может быть иным.
Безопасно ли использовать свою кредитную карту в интернет-казино?
Безопасно при игре в большинстве онлайн-казино. У множества казино есть лицензия. Чтобы получить лицензию, нужно соответствовать строгим правилам, одно из которых – гарантия сохранения и неразглашения платежных данных. К сожалению, до сих пор попадаются казино, которые ведут свою деятельностью без лицензии. Оставлять данные своей карты таким казино и хоть как-то с ними взаимодействовать мы не рекомендуем.
В какие игры можно играть в казино онлайн?
Таких игр тысячи. Начиная от сотен вариантов игровых автоматов и заканчивая покером или блэкджеком с реальными дилерами и специальными виртуальными столами для игроков из разных стран. Нет хорошие или плохих игр. Нужно пробовать и выбирать свою.
Можно ли играть в казино без вложений реальных денег?
Девяносто процентов казино предлагают возможность сыграть в некоторые свои игры бесплатно и без регистрации. Вероятность того, что вы начнете играть в игру без вложений и потом проиграете реальные деньги полностью исключена. Главное помнить: если не хотите иметь дело с реальными деньгами, не оставляйте казино никаких данных о своих картах или платежных системах.
Что лучше для игры в онлайн-казино: мобильное приложение или сайт?
Все, конечно, зависит от площадки, которую вы выбрали. У ТОПовых казино обычно практически нет разницы между специальным софтом для смартфона и сайтом. И там, и там играть очень удобно. Отметим, что у приложения есть одно неоспоримое преимущество перед сайтом – встроенный механизм обхода блокировок. Если с доступом к сайту вашего оператора возникают проблемы, попробуйте скачать приложение.
Какие валюты можно использовать?
Крупные российские казино позволяют завести счет в одной из 4-5 валют. Пополнять депозит и выводить деньги на счет в рублях, евро или долларах можно практически в каждом онлайн-казино.
Насколько честны результаты онлайн-игры?
Мы знаем, о чем вы подумали: если все происходит онлайн, что мешает разработчикам казино «подкрутить» автоматы, чтобы они вообще никогда не позволяли выигрывать? Делать такие игры, в которые невозможно выиграть, мешают органы, выдающие лицензию разработчикам софта. Если софт (то игры в казино) лицензионные, они не могут обманывать. Как и в реальных (наземных) казино у всех игроков есть шанс сорвать джекпот или выигрыш поскромнее.
Можно ли в одном казино играть и через браузер, и с помощью приложения?
Да, это возможно. Когда будете вначале играть на ПК через браузер, а потом на смартфоне через приложение, у вас будет сохранена вся активность и все транзакции, совершенные на компьютере.
Зеркало казино – что это и для чего это нужно?
Зеркало – это «запасной» или дополнительный сайт казино, который не отличается от оригинального ресурса. Его цель – дать игрокам доступ в тех странах, где казино заблокировано.
Что такое программа лояльности казино?
Программа лояльности онлайн-казино – начисление бонусов и подарков постоянным игрокам. Если максимально просто: чем дольше и чаще вы играете, тем больше бонусов от казино получаете.
Как получить помощь на сайте казино?
У всех онлайн-казино есть техподдержка. У хороших казино есть несколько способов с ней связаться. Ищите на сайте кнопку, которая называется «Онлайн помощь» или «Написать нам». Техподдержку можно задавать практически любые вопросы касательно работы казино: начиная от сложностей во время регистрации и заканчивая вопросами, связанными с верификацией и выводом средств.
Какая нужна сумма, чтобы начать играть в казино онлайн?
Обычно минимальный депозит, который позволяет играть в казино на реальные деньги, не превышает 100-150 рублей. Вы регистрируетесь на сайте казино, пополняете счет на 100 рублей удобным способом (например, с помощью Яндекс.Денг) и начинаете играть.